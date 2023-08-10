Держдеп: Рішення про можливу зустріч з Путіним має приймати президент Зеленський

Державний департамент США відреагував на ініціативу президента ОАЕ організувати в Дубаї на кліматичній конференції зустріч президентів України Володимира Зеленського та РФ Володимира Путіна, там вважають, що рішення має приймати президент України.

Джерело: речник Держдепу Меттью Міллер, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми чітко дали зрозуміти, що коли йдеться про визначення майбутнього України, то тут в першу чергу вирішує Київ, і це стосується будь-яких потенційних переговорів".

Деталі: За його словами, рішення щодо будь-якої зустрічі президентів України та Росії "має прийняти президент Зеленський".

Він також нагадав, що "Зеленський вже давно, в тому числі ще до початку цієї (повномасштабної) війни, дав зрозуміти, що він відкритий до розмов з Росією, де Москва поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України".

"Тож нехай він сам вирішує, коли буде готовий або коли вони будуть мати такі розмови. Але перешкодою завжди було і залишається те, що Путін не відмовився від своїх імперіалістичних цілей, від своєї віри в те, що Україна, за його словами, не є справжньою країною, і не вивів свої війська за її кордони".

Що було раніше:

Після зустрічі у Саудівській Аравії глава Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що Україна планує провести два саміти щодо "формули миру", представленої Зеленським, один із самітів – із залученням Росії.

Повідомлялося, що у Джидді учасники досягли порозуміння щодо того, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України, а також верховенства Статуту ООН мають бути в основі будь-якої мирної угоди.

Детальніше про зустріч у Саудівській Аравії читайте у статті "ЄвроПравди": Світ з Китаєм і без Росії. Як на Банковій готують "саміт миру" і переговори про завершення війни