Госдеп: Решение о возможной встрече с Путиным должен принимать президент Зеленский

Государственный департамент США отреагировал на инициативу президента ОАЭ организовать в Дубае на климатической конференции встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина, там считают, что решение должен принимать президент Украины.

Источник: представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы четко дали понять, что когда речь идет об определении будущего Украины, то здесь в первую очередь решает Киев, и это касается любых потенциальных переговоров".

Детали: По его словам, решение о любой встрече президентов Украины и России "должен принять президент Зеленский".

Он также напомнил, что "Зеленский уже давно, в том числе еще до начала этой (полномасштабной) войны, дал понять, что он открыт к разговорам с Россией, где Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Поэтому пусть он сам решает, когда будет готов или когда они будут иметь такие разговоры. Но препятствием всегда было и остается то, что Путин не отказался от своих империалистических целей, от своей веры в то, что Украина, по его словам, не является настоящей страной, и не вывел свои войска за ее границы".

Что предшествовало:

После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.

Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны