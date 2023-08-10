Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Госдеп: Решение о возможной встрече с Путиным должен принимать президент Зеленский

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 10:56
Госдеп: Решение о возможной встрече с Путиным должен принимать президент Зеленский
представитель Госдепа Мэттью Миллер, фото: Getty Images

Государственный департамент США отреагировал на инициативу президента ОАЭ организовать в Дубае на климатической конференции встречу президентов Украины Владимира Зеленского и РФ Владимира Путина, там считают, что решение должен принимать президент Украины.

Источник: представитель Госдепа Мэттью Миллер, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы четко дали понять, что когда речь идет об определении будущего Украины, то здесь в первую очередь решает Киев, и это касается любых потенциальных переговоров".

Детали: По его словам, решение о любой встрече президентов Украины и России "должен принять президент Зеленский".

Он также напомнил, что "Зеленский уже давно, в том числе еще до начала этой (полномасштабной) войны, дал понять, что он открыт к разговорам с Россией, где Москва будет уважать территориальную целостность и суверенитет Украины".

"Поэтому пусть он сам решает, когда будет готов или когда они будут иметь такие разговоры. Но препятствием всегда было и остается то, что Путин не отказался от своих империалистических целей, от своей веры в то, что Украина, по его словам, не является настоящей страной, и не вывел свои войска за ее границы".

Что предшествовало:

  • После встречи в Саудовской Аравии глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что Украина планирует провести два саммита по "формуле мира", представленной Зеленским, один из саммитов – с привлечением России.
  • Сообщалось, что в Джидде участники достигли понимания относительно того, что уважение территориальной целостности и суверенитета Украины, а также верховенства Устава ООН должны быть в основе любого мирного соглашения.

Подробнее о встрече в Саудовской Аравии читайте в статье "ЕвроПравды": Мир с Китаем и без России. Как на Банковой готовят "саммит мира" и переговоры о завершении войны

Темы: ПутинЗеленскийвойнаСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Путин
Танцевавшая с Путиным эксглава МИД Австрии поселилась в России
Разведка Британии объяснила, почему Путин хочет дать тяжелое оружие "Росгвардии"
Путин требует создавать в России больше дронов-камикадзе
Последние новости
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
Все новости...
Реклама: