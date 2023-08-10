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Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 11:27
Ще один спільник Медведчука, який готував держпереворот, отримав тюремний строк
фото сбу

Тюремний строк отримав ще один поплічник кума російського президента Віктора Медведчука, який готував держпереворот в Україні на початку повномасштабного вторгнення.

Джерело: пресслужба прокуратури Івано-Франківської області, пресслужба Служби безпеки України

Деталі: Троє українців та один росіянин розробили план держперевороту та намагались "синхронізувати" його з початком повномасштабного вторгнення. Наразі засуджено четвертого з них. Двоє українців вже відбувають реальні покарання, а росіянину, який є військовим розвідником за фахом, суд виніс вирок заочно – 10 років ув’язнення.

Зокрема, вони хотіли захопити владу через підконтрольні громадські організації у Києві та інших регіонах. Ці прокремлівські осередки мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів".

Там організатори планували "затвердити резолюцію" та оголосити про "відсторонення" президента України, розпуск Верховної Ради і Уряду.

У разі відмови – планували перейти до "силового сценарію". Для цього вони формували власне "бойове крило", до якого намагались залучити пів тисячі озброєних осіб.

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Зокрема, аби повалити владу, вони підбирали та залучали в різних областях колишніх військовослужбовців та працівників правоохоронних органів, які повинні були захопити адмінбудівлі, мости, вузли комунікацій, транспорт та сховища. Крім того, ці особи мали "вчинити насильство щодо представників влади".

Служба безпеки повідомляє, що спрацювала на випередження. У результаті спецоперації СБУ викрила організаторів і затримала на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час обшуків у них вилучили кошториси, списки учасників майбутніх незаконних владних та силових структур, маніфести до громадськості і силовиків, переліки необхідної зброї, майна та техніки.

Прокуратура повідомляє, що четвертого організатора засуджено за ч. 1 ст. 109 КК України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу".

 
фото СБУ

Теми: МедведчукпрокуратураСБУ
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