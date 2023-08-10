Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 августа 2023, 11:27
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
фото сбу

Тюремный срок получил еще один приспешник кума российского президента Виктора Медведчука, который готовил госпереворот в Украине в начале полномасштабного вторжения.

Источник: пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Трое украинцев и один россиянин разработали план госпереворота и пытались "синхронизировать" его с началом полномасштабного вторжения. Сейчас осужден четвертый из них. Двое украинцев уже отбывают реальные наказания, а россиянину, который является военным разведчиком по специальности, суд вынес приговор заочно - 10 лет заключения.

В частности, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах. Эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания".

Реклама:

Там организаторы планировали "утвердить резолюцию" и объявить об "отстранении" президента Украины, роспуске Верховной Рады и правительства.

В случае отказа - планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц.

Читайте также: Два плана Кремля. Кто должен был руководить Украиной, если бы пал Киев

ВИДЕО ДНЯ

В частности, чтобы свергнуть власть, они подбирали и привлекали в разных областях бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые должны были захватить админздания, мосты, узлы коммуникаций, транспорт и хранилища. Кроме того, эти лица должны были "совершить насилие в отношении представителей власти".

Служба безопасности сообщает, что сработала на опережение. В результате спецоперации СБУ разоблачила организаторов и задержала в начале полномасштабного вторжения РФ.

Во время обысков у них изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Прокуратура сообщает, что четвертый организатор осужден по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя".

 
фото СБУ

Темы: МедведчукпрокуратураСБУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
Медведчук
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Медведчук из России судится в Украине за право быть адвокатом
АРМА забрало из управления "Нафтогаза" связанную с Медведчуком сеть АЗС Glusco
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: