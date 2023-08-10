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Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 10 августа 2023, 11:27
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
фото сбу

Тюремный срок получил еще один приспешник кума российского президента Виктора Медведчука, который готовил госпереворот в Украине в начале полномасштабного вторжения.

Источник: пресс-служба прокуратуры Ивано-Франковской области, пресс-служба Службы безопасности Украины

Детали: Трое украинцев и один россиянин разработали план госпереворота и пытались "синхронизировать" его с началом полномасштабного вторжения. Сейчас осужден четвертый из них. Двое украинцев уже отбывают реальные наказания, а россиянину, который является военным разведчиком по специальности, суд вынес приговор заочно - 10 лет заключения.

В частности, они хотели захватить власть через подконтрольные общественные организации в Киеве и других регионах. Эти прокремлевские ячейки должны были инициировать проведение в Киеве так называемого "национального собрания".

Там организаторы планировали "утвердить резолюцию" и объявить об "отстранении" президента Украины, роспуске Верховной Рады и правительства.

В случае отказа - планировали перейти к "силовому сценарию". Для этого они формировали собственное "боевое крыло", к которому пытались привлечь полтысячи вооруженных лиц.

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В частности, чтобы свергнуть власть, они подбирали и привлекали в разных областях бывших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, которые должны были захватить админздания, мосты, узлы коммуникаций, транспорт и хранилища. Кроме того, эти лица должны были "совершить насилие в отношении представителей власти".

Служба безопасности сообщает, что сработала на опережение. В результате спецоперации СБУ разоблачила организаторов и задержала в начале полномасштабного вторжения РФ.

Во время обысков у них изъяли сметы, списки участников будущих незаконных властных и силовых структур, манифесты к общественности и силовикам, перечни необходимого оружия, имущества и техники.

Прокуратура сообщает, что четвертый организатор осужден по ч. 1 ст. 109 УК Украины (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя".

 
фото СБУ

Темы: МедведчукпрокуратураСБУ
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