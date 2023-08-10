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Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 11:35
Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч
Фото: Getty Images

Міноборони Польщі планує на декілька тисяч збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю, щоб стримати агресора від нападу на країну.

Джерело: "Польське радіо" з посиланням на міністра оборони Маріуша Блащака, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві".

Деталі: За його словами, міністерство передислоковує війська "ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, щоб він не наважився напасти" на Польщу.

Він також додав, що "порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати через підхід" Мінська.

"Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії", – уточнив Блащак.

Що було раніше:

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка, який розпочався ще у 2021 році, у статті "Європейської правди".

Теми: ПольщаБілоруськордон
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