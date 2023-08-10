Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

Міноборони Польщі планує на декілька тисяч збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю, щоб стримати агресора від нападу на країну.

Джерело: "Польське радіо" з посиланням на міністра оборони Маріуша Блащака, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві".

Деталі: За його словами, міністерство передислоковує війська "ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, щоб він не наважився напасти" на Польщу.

Реклама:

Він також додав, що "порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати через підхід" Мінська.

"Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії", – уточнив Блащак.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, Польща відправить дві тисячі військовослужбовців на кордон з Білоруссю для припинення спроб незаконного перетину кордону – удвічі більше, ніж просила Прикордонна служба.

У понеділок заступник міністра внутрішніх справ Мацей Вонсік розповів, що прикордонна служба вимагає посилення ще тисячею військових.

Він зазначив, що зараз усі спроби нелегального проникнення мігрантів до Польщі організовує білоруська влада.

Читайте докладно про міграційний шантаж Лукашенка, який розпочався ще у 2021 році, у статті "Європейської правди".