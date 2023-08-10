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Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 11:35
Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч
Фото: Getty Images

Міноборони Польщі планує на декілька тисяч збільшити кількість військових на кордоні з Білоруссю, щоб стримати агресора від нападу на країну.

Джерело: "Польське радіо" з посиланням на міністра оборони Маріуша Блащака, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Близько 10 тисяч солдатів перебуватимуть на кордоні: чотири тисячі безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а шість тисяч будуть у резерві".

Деталі: За його словами, міністерство передислоковує війська "ближче до кордону з Білоруссю, щоб стримувати агресора, щоб він не наважився напасти" на Польщу.

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Він також додав, що "порушення польського простору білоруськими вертольотами не можна недооцінювати через підхід" Мінська.

"Це була чергова провокація. Все, що відбувається в Білорусі, координується з діями Росії", – уточнив Блащак.

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Теми: ПольщаБілоруськордон
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