Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч
Минобороны Польши планирует на несколько тысяч увеличить количество военных на границе с Беларусью, чтобы сдержать агрессора от нападения на страну.
Источник: "Польскому радио" со ссылкой на министра обороны Мариуша Блащака, передает "Европейская правда"
Прямая речь: "Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи непосредственно будут поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве".
Детали: По его словам, министерство передислоцирует войска "ближе к границе с Беларусью, чтобы сдерживать агрессора, чтобы он не решился напасть" на Польшу.
Он также добавил, что "нарушение польского пространства белорусскими вертолетами нельзя недооценивать из-за подхода" Минска.
"Это была очередная провокация. Все, что происходит в Беларуси, координируется с действиями России", – уточнил Блащак.
Что предшествовало:
- Как сообщалось, Польша отправит две тысячи военнослужащих на границу с Беларусью для пресечения попыток незаконного пересечения границы – вдвое больше, чем просила Пограничная служба.
- В понедельник заместитель министра внутренних дел Мацей Вонсик рассказал, что пограничная служба требует усиления еще тысячей военных.
- Он отметил, что сейчас все попытки нелегального проникновения мигрантов в Польшу организовывают белорусские власти.
Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко, который начался еще в 2021 году, в статье "Европейской правды".