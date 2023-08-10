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Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 11:35
Польша увеличит количество военных на границе с Беларусью до 10 тысяч
Фото: Getty Images

Минобороны Польши планирует на несколько тысяч увеличить количество военных на границе с Беларусью, чтобы сдержать агрессора от нападения на страну.

Источник: "Польскому радио" со ссылкой на министра обороны Мариуша Блащака, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи непосредственно будут поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве".

Детали: По его словам, министерство передислоцирует войска "ближе к границе с Беларусью, чтобы сдерживать агрессора, чтобы он не решился напасть" на Польшу.

Он также добавил, что "нарушение польского пространства белорусскими вертолетами нельзя недооценивать из-за подхода" Минска.

"Это была очередная провокация. Все, что происходит в Беларуси, координируется с действиями России", – уточнил Блащак.

Что предшествовало:

Читайте подробно о миграционном шантаже Лукашенко, который начался еще в 2021 году, в статье "Европейской правды".

Темы: ПольшаБеларусьграница
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