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Кім замінив головного генерала Північної Кореї і закликав готуватися до можливої війни

Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 11:45
Кім замінив головного генерала Північної Кореї і закликав готуватися до можливої війни
Фото: Getty Images

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин замінив головного генерала армії і закликав посилено готуватися до можливої війни із ворогами країни.

Джерело: Reuters, що посилається на державне північнокорейське агентство KCNA

Деталі: Найвищий генерал країни, начальник Генерального штабу Пак Су Іль, який обіймав цю посаду близько семи місяців, був звільнений без пояснення причин. Раніше Рі також обіймав посаду начальника генерального штабу армії.

Кім Чен Ин на засіданні Центральної військової комісії також закликав до збільшення виробництва зброї і розширення військових навчань. Минулого тижня він відвідав збройові заводи, де закликав будувати більше ракетних двигунів, артилерії та іншого озброєння.

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Як пише агентство, Північна Корея має намір провести військовий парад 9 вересня, відзначаючи 75-ту річницю Дня заснування республіки.

З 21 по 24 серпня США і Південна Корея планують провести військові навчання, які Північна Корея розглядає як загрозу своїй безпеці.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в кінці липня, провівши у Пхеньяні переговори з главою військового відомства Північної Кореї Кан Сун Намом, заявив про плани розвивати військове співробітництво між країнами.
  • У Білому домі заявили, що міністр оборони РФ Сергєй Шойгу відвідав Північну Корею на тлі труднощів із придбанням озброєнь, з якими зіткнулась Росія.

Теми: Північна Кореявійнаармія
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