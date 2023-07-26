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Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї: хоче зміцнити співпрацю

Тетяна ЛозовенкоСереда, 26 липня 2023, 12:21
Шойгу зустрівся з міністром оборони Північної Кореї: хоче зміцнити співпрацю
Скрін з відео переговорів, опублікованого ТАСС

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу, провівши у Пхеньяні переговори з главою військового відомства Північної Кореї Кан Сун Намом, заявив про плани розвивати військове співробітництво між країнами.

Джерело: російський Інтерфакс 

Деталі: Шойгу заявив, що "з вдячністю скористався запрошенням відвідати столицю дружньої Росії держави". 

Він висловив переконання, що переговори сприятимуть "зміцненню взаємодії по лінії оборонних відомств" держав.

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Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що російська делегація на чолі з міністром оборони Сергієм Шойгу 25-27 липня поїде в КНДР на "святкування" 70-річчя закінчення Корейської війни.

Довідково: Корейська війна – збройний конфлікт 1950–1953 років між КНДР та Південною Кореєю. Приводом для війни стало бажання Кім Ір Сена захопити всю Корею під свою владу. Перед нападом він заручився підтримкою СРСР та Китаю.

Теми: РосіяПівнічна КореяМіноборонидипломатичні відносини
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