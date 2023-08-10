Ким заменил главного генерала Северной Кореи и призвал готовиться к возможной войне

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заменил главного генерала армии и призвал усиленно готовиться к возможной войне с врагами страны.

Источник: Reuters, которое ссылается на государственное северокорейское агентство KCNA

Детали: Высший генерал страны, начальник Генерального штаба Пак Су Иль, который занимал эту должность около семи месяцев, был уволен без объяснения причин. Ранее Ри также занимал должность начальника генерального штаба армии.

Ким Чен Ын на заседании Центральной военной комиссии также призвал к увеличению производства оружия и расширению военных учений. На прошлой неделе он посетил оружейные заводы, где призвал строить больше ракетных двигателей, артиллерии и другого вооружения.

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Как пишет агентство, Северная Корея намерена провести военный парад 9 сентября, отмечая 75-ю годовщину Дня основания республики.

С 21 по 24 августа США и Южная Корея планируют провести военные учения, которые Северная Корея рассматривает как угрозу своей безопасности.

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