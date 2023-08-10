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Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, коли місцеві мешканці отримували гуманітарку

Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 12:35
Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, коли місцеві мешканці отримували гуманітарку
Фото ілюстративне

Російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області, в результаті чого поранення отримали люди, що отримували гуманітарну допомогу.

Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна  

Пряма мова: "Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу".

Деталі: Одна людина отримала тяжкі поранення.

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Усіх постраждалих госпіталізовали.

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Теми: РосіяХерсон
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