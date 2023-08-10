Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині, коли місцеві мешканці отримували гуманітарку
Четвер, 10 серпня 2023, 12:35
Російська армія обстріляла Білозерку Херсонської області, в результаті чого поранення отримали люди, що отримували гуманітарну допомогу.
Джерело: повідомлення голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна
Пряма мова: "Російська армія з артилерії обстріляла Білозерку. Травмовані шестеро людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу".
Деталі: Одна людина отримала тяжкі поранення.
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Усіх постраждалих госпіталізовали.
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