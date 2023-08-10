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Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине, когда местные жители получали гуманитарку

Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 12:35
Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине, когда местные жители получали гуманитарку
Фото иллюстративное

Российская армия обстреляла Белозерку Херсонской области, в результате чего ранения получили люди, получавшие гуманитарную помощь.

Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина  

Прямая речь: "Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку. Травмированы шесть человек. Под огнем оказались жители, которые в это время получали гуманитарную помощь".

Детали: Один человек получил тяжелые ранения.

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Всех пострадавших госпитализировали.

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Темы: РосcияХерсон
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