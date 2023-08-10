Россияне обстреляли Белозерку на Херсонщине, когда местные жители получали гуманитарку
Четверг, 10 августа 2023, 12:35
Российская армия обстреляла Белозерку Херсонской области, в результате чего ранения получили люди, получавшие гуманитарную помощь.
Источник: сообщение председателя Херсонской ОГА Александра Прокудина
Прямая речь: "Российская армия из артиллерии обстреляла Белозерку. Травмированы шесть человек. Под огнем оказались жители, которые в это время получали гуманитарную помощь".
Детали: Один человек получил тяжелые ранения.
Реклама:
Всех пострадавших госпитализировали.
ВИДЕО ДНЯ