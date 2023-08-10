Ексдепутат ОПЗЖ замовив вбивство свого колеги: смерть імітували, він затриманий – ДБР

Працівники ДБР затримали колишнього депутата Жмеринської міської ради на Вінниччині від забороненої партії "ОПЗЖ", який замовив вбивство іншого депутата цієї ради.

Джерело: пресслужба Державного бюро розслідувань, пресслужба Офісу генпрокурора, джерела УП

Деталі: ДБР повідомляє, що батько затриманого є колишнім народним депутатом VII скликання від забороненої "Партії регіонів" та чинним депутатом Жмеринської міськради від "ОПЗЖ".

За даними УП, ідеться про Віктора Жеребнюка. Він, як повідомляє ДБР, на початку повномасштабного вторгнення виїхав з України та фактично не виконує депутатські обовʼязки. Його бізнесові та політичні інтереси у регіоні представляє син, який нещодавно добровільно склав повноваження депутата міської ради.

Як повідомляє ДБР, кілька місяців тому у батька загострився конфлікт з іншим депутатом на тлі блокування розгляду місцевою радою його особистих та бізнесових питань, пов’язаних із відведенням земельних ділянок під будівництво.

Син вирішив "допомогти" батьку та намагався організувати замовне умисне вбивство іншого депутата – члена постійної земельної комісії Жмеринської міськради. За даними УП, ідеться про депутата Анатолія Житницького.

Організатор знайшов посередників, яким доручив підібрати виконавців вбивства та надав їм інформацію про майбутню жертву. За замовне вбивство він пообіцяв заплатити 8,5 тисяч доларів США.

Дослівно ДБР: "У ході спецоперації працівники ДБР імітували вбивство місцевого депутата, зробили постановчі фото, які посередник продемонстрував замовнику, та після передачі оплати за злочин затримали організатора".

Більше деталей: ДБР повідомляє, що наразі проведено обшуки за місцем проживання та транспортному засобі затриманого, а також у можливих співучасників злочину. Вилучено зброю, кошти та інші речові докази.

Затриманому повідомлено про підозру в організації закінченого замаху на вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 КК України). Вживаються заходи для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Встановлюється можлива участь батька затриманого – екснардепа-регіонала в замовленні вбивства.