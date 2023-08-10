Экс-депутат ОПЗЖ заказал убийство своего коллеги: смерть имитировали, он задержан – ГБР

Работники ГБР задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области от запрещенной партии "ОПЗЖ", который заказал убийство другого депутата этого совета.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований, пресс-служба Офиса генпрокурора, источники УП

Детали: ГБР сообщает, что отец задержанного является бывшим народным депутатом VII созыва от запрещенной "Партии регионов" и действующим депутатом Жмеринского горсовета от "ОПЗЖ".

По данным УП, речь идет о Викторе Жеребнюке. Он, как сообщает ГБР, в начале полномасштабного вторжения выехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности.

Его бизнес и политические интересы в городе и регионе представляет сын, который недавно добровольно сложил полномочия депутата городского совета.

Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство.

Сын решил "помочь" отцу и пытался организовать заказное умышленное убийство другого депутата - члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

По данным УП, речь идет о депутате Анатолии Житницком.

Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить 8,5 тысяч долларов США.

Дословно ГБР: "В ходе спецоперации сотрудники ГБР имитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику, и после передачи оплаты за преступление задержали организатора".

Больше деталей: ГБР сообщает, что сейчас проведены обыски по месту жительства и транспортном средстве задержанного, а также у возможных соучастников преступления. Изъято оружие, средства и другие вещественные доказательства.

Задержанному сообщено о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенное из корыстных побуждений на заказ (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

Принимаются меры для избрания меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Устанавливается возможное участие отца задержанного - экс-нардепа-регионала в заказе убийства.