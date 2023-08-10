Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Данілов про можливість виборів під час війни: А як голосуватимуть хлопці і дівчата, які зараз на фронті?

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 13:22
Данілов про можливість виборів під час війни: А як голосуватимуть хлопці і дівчата, які зараз на фронті?
Фото: УП

Ідея проводити вибори під час війни викликає "багато запитань", вважає секретар РНБО Олексій Данілов, вказуючи, що вибори слід проводити справедливо.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Держава має забезпечити всім без виключення громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як будуть голосувати хлопці і дівчата, які сьогодні знаходяться під Бахмутом, які знаходяться сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? 

А якщо вони не будуть голосувати, тоді це – несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати чи як? Хто собі як це уявляє? А ті громадяни, які знаходяться зараз за межами нашої країни, які тимчасово виїхали?".

Реклама:

Деталі: За словами Данілова, "ніхто нікому не дозволить проводити вибори у несправедливий спосіб". 

Нагадаємо: Згідно із 83 статтею Конституції України, "у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану".

ВІДЕО ДНЯ

Однак наприкінці липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що "конституційної заборони проводити вибори під час війни немає".

Теми: РНБОвибори
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
РНБО
Данілов пояснив, чому РНБО досі не наклала санкції на Портнова
Секретар РНБО Олексій Данілов про реєстр олігархів, вибори під час війни і те, коли закриють телемарафон
Росіяни вигадали фейк про продаж органів "чистокровних українців" – ЦПД
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: