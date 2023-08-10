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Данілов про можливість виборів під час війни: А як голосуватимуть хлопці і дівчата, які зараз на фронті?

Софія Середа, Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 13:22
Данілов про можливість виборів під час війни: А як голосуватимуть хлопці і дівчата, які зараз на фронті?
Фото: УП

Ідея проводити вибори під час війни викликає "багато запитань", вважає секретар РНБО Олексій Данілов, вказуючи, що вибори слід проводити справедливо.

Джерело: Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

Пряма мова: "Держава має забезпечити всім без виключення громадянам участь у виборчому процесі. Мені складно уявити, як будуть голосувати хлопці і дівчата, які сьогодні знаходяться під Бахмутом, які знаходяться сьогодні на інших ділянках фронту. Як це фізично зробити? 

А якщо вони не будуть голосувати, тоді це – несправедливо. Вони захищають нашу країну. От вони мають кинути і кудись іти голосувати чи як? Хто собі як це уявляє? А ті громадяни, які знаходяться зараз за межами нашої країни, які тимчасово виїхали?".

Деталі: За словами Данілова, "ніхто нікому не дозволить проводити вибори у несправедливий спосіб". 

Нагадаємо: Згідно із 83 статтею Конституції України, "у разі закінчення строку повноважень Верховної Ради України під час дії воєнного чи надзвичайного стану її повноваження продовжуються до дня першого засідання першої сесії Верховної Ради України, обраної після скасування воєнного чи надзвичайного стану".

Однак наприкінці липня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що "конституційної заборони проводити вибори під час війни немає".

Теми: РНБОвибори
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