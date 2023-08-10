Данилов о возможности выборов во время войны: Как будут голосовать парни и девушки, которые сейчас на фронте?

Идея проводить выборы во время войны вызывает "много вопросов", считает секретарь СНБО Алексей Данилов, указывая, что выборы следует проводить справедливо.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе. Мне сложно представить, как будут голосовать парни и девушки, которые сегодня находятся под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать?

А если они не будут голосовать, тогда это – несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе как это представляет? А те граждане, которые находятся сейчас за пределами нашей страны, которые временно выехали?".

Детали: По словам Данилова, "никто никому не позволит проводить выборы несправедливым способом".

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