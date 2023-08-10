Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Данилов о возможности выборов во время войны: Как будут голосовать парни и девушки, которые сейчас на фронте?

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 13:22
Данилов о возможности выборов во время войны: Как будут голосовать парни и девушки, которые сейчас на фронте?
Фото: УП

Идея проводить выборы во время войны вызывает "много вопросов", считает секретарь СНБО Алексей Данилов, указывая, что выборы следует проводить справедливо.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе. Мне сложно представить, как будут голосовать парни и девушки, которые сегодня находятся под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать?

А если они не будут голосовать, тогда это – несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе как это представляет? А те граждане, которые находятся сейчас за пределами нашей страны, которые временно выехали?".

Реклама:

Детали: По словам Данилова, "никто никому не позволит проводить выборы несправедливым способом".

Предыстория:

  • Согласно 83 статье Конституции Украины, "в случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".
  • Однако в конце июля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что "конституционного запрета проводить выборы во время войны нет".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СНБОвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский

фото В Киеве погибли двое детей: упали с 15 этажа

ВСУ продолжают наступление на двух направлениях − Генштаб

видеоВымогали "долг" с военного, угрожая убить беременную жену: задержаны рэкетиры

Сын Кадырова избил уроженца Украины, которому вменяют сожжение Корана

видеоМорпехи показали кадры освобождения Урожайного

Все новости...
СНБО
Данилов объяснил, почему СНБО до сих пор не наложил санкции на Портнова
Секретарь СНБО Алексей Данилов о реестре олигархов, выборах во время войны и том, когда закроют телемарафон
Россияне придумали фейк о продаже органов "чистокровных украинцев" – ЦПД
Последние новости
23:04
В МИД работают над приглашением Украины на саммит G20
22:55
К декларации G7 о "гарантиях безопасности" Украине присоединится еще одна страна
22:39
"Посольский лифт": Кулеба отобрал первых 16 кандидатов в послы на открытом конкурсе
22:29
Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор − Зеленский
22:21
Российский беспилотник уничтожил ночью 3-5 тонн аграрной продукции в Одесской области
22:15
Вильнюс не фиксирует попыток вербовки литовцев в ЧВК "Вагнер"
21:59
Экономические новости 16 августа: временный морской коридор, БЭБ просит у правительства денег
21:47
Россия подтвердила, что ударила по шведскому заводу в Луцке: военная цель
21:38
фото На испанском Тенерифе вспыхнул пожар, пришлось эвакуировать несколько сел
21:23
Украина в разы наращивает производство дронов − Зеленский
Все новости...
Реклама: