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Данилов о возможности выборов во время войны: Как будут голосовать парни и девушки, которые сейчас на фронте?

София Середа, Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 13:22
Данилов о возможности выборов во время войны: Как будут голосовать парни и девушки, которые сейчас на фронте?
Фото: УП

Идея проводить выборы во время войны вызывает "много вопросов", считает секретарь СНБО Алексей Данилов, указывая, что выборы следует проводить справедливо.

Источник: Данилов в интервью "Украинской правде".

Прямая речь: "Государство должно обеспечить всем без исключения гражданам участие в избирательном процессе. Мне сложно представить, как будут голосовать парни и девушки, которые сегодня находятся под Бахмутом, которые находятся сегодня на других участках фронта. Как это физически сделать?

А если они не будут голосовать, тогда это – несправедливо. Они защищают нашу страну. Вот они должны бросить и куда-то идти голосовать или как? Кто себе как это представляет? А те граждане, которые находятся сейчас за пределами нашей страны, которые временно выехали?".

Детали: По словам Данилова, "никто никому не позволит проводить выборы несправедливым способом".

Предыстория:

  • Согласно 83 статье Конституции Украины, "в случае окончания срока полномочий Верховной Рады Украины во время действия военного или чрезвычайного положения ее полномочия продолжаются до дня первого заседания первой сессии Верховной Рады Украины, избранной после отмены военного или чрезвычайного положения".
  • Однако в конце июля спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что "конституционного запрета проводить выборы во время войны нет".

Темы: СНБОвиборы
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