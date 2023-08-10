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Біля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

"Європейська правда", "Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 13:52
Біля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном
Фото: La Rochelle - Police municipale

У французькому місті Ла-Рошель вранці виникла велика пожежа на силосах для зберігання зерна поблизу торгового порту, секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.

Джерело: "Європейскька правда" з посиланням на France Bleu

Деталі: Пожежа почалася близько 8 годин ранку за місцевим часом в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три. 

Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу. 

Повідомляють, що до секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався. 

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Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів, на місці працюють 96 пожежників і їм на підмогу їдуть додаткові. 

У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, задіяних у боротьбі з пожежею. 

Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.

Нагадаємо:

  • У Вільнюсі цього тижня гасили пожежу на підприємстві переробки вторсировини, а у Нідерландах щасливо завершилася історія вантажного судна з тисячами авто, яке загорілось у морі. 
  • 7 серпня повідомлялось, що у порту турецького міста Деріндже на північному заході країни стався вибух, постраждали люди. За даними турецьких ЗМІ, вибух стався в одному з силосів з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден.

Теми: Франціязернопожежа
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