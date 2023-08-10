Біля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

У французькому місті Ла-Рошель вранці виникла велика пожежа на силосах для зберігання зерна поблизу торгового порту, секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.

Джерело: "Європейскька правда" з посиланням на France Bleu

Деталі: Пожежа почалася близько 8 годин ранку за місцевим часом в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три.

Quatre silos de céréales de la SICA Atlantique sont touchés par un incendie depuis 8h ce matin à #LaRochelle, près du port de commerce. Un périmètre de sécurité est en place. #incendie pic.twitter.com/Q8CA5WdyRR — France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) August 10, 2023

Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу.

Повідомляють, що до секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.

Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів, на місці працюють 96 пожежників і їм на підмогу їдуть додаткові.

У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, задіяних у боротьбі з пожежею.

Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.

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