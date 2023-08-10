Біля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном

У французькому місті Ла-Рошель вранці виникла велика пожежа на силосах для зберігання зерна поблизу торгового порту, секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.

Джерело: "Європейскька правда" з посиланням на France Bleu

Деталі: Пожежа почалася близько 8 годин ранку за місцевим часом в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три.

Quatre silos de céréales de la SICA Atlantique sont touchés par un incendie depuis 8h ce matin à #LaRochelle, près du port de commerce. Un périmètre de sécurité est en place. #incendie pic.twitter.com/Q8CA5WdyRR Реклама: August 10, 2023

Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу.

Повідомляють, що до секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.

ВІДЕО ДНЯ

Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів, на місці працюють 96 пожежників і їм на підмогу їдуть додаткові.

У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, задіяних у боротьбі з пожежею.

Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.

Нагадаємо: