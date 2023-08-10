Біля порту Ла-Рошель запалали силоси із зерном
У французькому місті Ла-Рошель вранці виникла велика пожежа на силосах для зберігання зерна поблизу торгового порту, секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.
Джерело: "Європейскька правда" з посиланням на France Bleu
Деталі: Пожежа почалася близько 8 годин ранку за місцевим часом в одному із силосів, що належить Sica Atlantique, та поширився ще на три.
Quatre silos de céréales de la SICA Atlantique sont touchés par un incendie depuis 8h ce matin à #LaRochelle, près du port de commerce. Un périmètre de sécurité est en place. #incendie pic.twitter.com/Q8CA5WdyRR— France Bleu La Rochelle (@Bleu_Rochelle) August 10, 2023
Попередньо вважають, що займання походить від механізму підйому і транспортування зерна всередині силосу.
Повідомляють, що до секцій із тисячами тонн зерна вогонь ще не дістався.
Довкола палаючих силосів встановили периметр безпеки 100 метрів, на місці працюють 96 пожежників і їм на підмогу їдуть додаткові.
У префектурі попросили місцевих мешканців не їхати у цей район, щоб спростити пересування служб, задіяних у боротьбі з пожежею.
Порт у Ла-Рошелі є ключовим для французького зернового експорту, а сама Франція – один із найбільших виробників зерна серед країн ЄС.
Нагадаємо:
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- 7 серпня повідомлялось, що у порту турецького міста Деріндже на північному заході країни стався вибух, постраждали люди. За даними турецьких ЗМІ, вибух стався в одному з силосів з пшеницею в момент розвантаження зерна одним із суден.