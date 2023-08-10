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Возле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 13:52
Возле порта Ла-Рошель загорелись силосы с зерном
Фото: La Rochelle - Police municipale

Во французском городе Ла-Рошель утром возник крупный пожар на силосах для хранения зерна вблизи торгового порта, секций с тысячами тонн зерна огонь еще не добрался.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu

Детали: Пожар начался около 8 часов утра по местному времени в одном из силосов, принадлежащем Sica Atlantique, и распространился еще на три.

Предварительно считают, что возгорание происходит от механизма подъема и транспортировки зерна внутри силоса.

Сообщается, что до секций с тысячами тонн зерна огонь еще не добрался.

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Вокруг горящих силосов установили периметр безопасности 100 метров, на месте работают 96 пожарных и им на подмогу едут дополнительные.

В префектуре попросили местных жителей не ехать в этот район, чтобы упростить передвижение служб, задействованных в борьбе с пожаром.

Порт в Ла-Рошели является ключевым для французского зернового экспорта, а сама Франция – один из крупнейших производителей зерна среди стран ЕС.

Напомним

  • В Вильнюсе на этой неделе тушили пожар на предприятии переработки вторсырья, а в Нидерландах счастливо завершилась история грузового судна с тысячами авто, которое загорелось в море.
  • 7 августа сообщалось, что в порту турецкого города Дериндже на северо-западе страны произошел взрыв, пострадали люди. По данным турецких СМИ, взрыв произошел в одном из силосов с пшеницей в момент разгрузки зерна одним из судов.

Темы: Франциязернопожар
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