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Окупанти спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя − Маляр

Ірина БалачукЧетвер, 10 серпня 2023, 15:12
Окупанти спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя − Маляр
Фото з Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Російські війська зазнають великих втрати − загиблих солдатів майже безперервно кремують на відкритій території поблизу тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворожих бійців.  Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні.

Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії".

Деталі: За словами Маляр, убитих загарбників доставляють вантажними автомобілями до Запорізької області, а поблизу Мелітополя на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл. Уже тривалий час місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим.

Також заступниця міністра додала, що до моргу Чаплинської райлікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Загарбників хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.

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Теми: Міноборонивійнаокупація
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