Окупанти спалюють своїх загиблих поблизу Мелітополя − Маляр

Російські війська зазнають великих втрати − загиблих солдатів майже безперервно кремують на відкритій території поблизу тимчасово окупованого Мелітополя.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Пряма мова Маляр: "Зараз скрізь на фронтах активні бойові дії. Гине дуже багато ворожих бійців. Сотні загиблих щодня і на Сході, і на Півдні.



Командування російських окупаційних військ намагається приховати реальні втрати особового складу та здійснює поховання на тимчасово окупованих територіях, не транспортуючи рештки до Росії".

Деталі: За словами Маляр, убитих загарбників доставляють вантажними автомобілями до Запорізької області, а поблизу Мелітополя на відкритій місцевості майже безперервно здійснюється кремація тіл. Уже тривалий час місцеві мешканці відчувають характерний їдкий дим.



Також заступниця міністра додала, що до моргу Чаплинської райлікарні в Херсонській області окупанти доставляють загиблих із Херсонського напрямку. Загарбників хоронять на двох локаціях, одна з них має площу до 100 га.