Оккупанты сжигают своих погибших вблизи Мелитополя − Маляр

Российские войска несут большие потери − погибших солдат почти непрерывно кремируют на открытой территории вблизи временно оккупированного Мелитополя.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Прямая речь Маляр: "Сейчас везде на фронтах активные боевые действия. Гибнет очень много вражеских бойцов. Сотни погибших ежедневно и на Востоке, и на Юге.

Командование российских оккупационных войск пытается скрыть реальные потери личного состава и осуществляет захоронения на временно оккупированных территориях, не транспортируя останки в Россию".

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Детали: По словам Маляр, убитых захватчиков доставляют грузовыми автомобилями в Запорожскую область, а вблизи Мелитополя на открытой местности почти непрерывно осуществляется кремация тел. Уже длительное время местные жители чувствуют характерный едкий дым.

Также заместитель министра добавила, что в морг Чаплинской райбольницы в Херсонской области оккупанты доставляют погибших с Херсонского направления. Захватчиков хоронят на двух локациях, одна из них имеет площадь до 100 га.