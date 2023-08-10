Син нардепки від "Слуги народу", який виїхав з України, йде з місцевої ради

Депутат Рудківської міськради і син народної депутатки від "Слуги народу" Олени Копанчук Дмитро Копанчук, який виїхав за кордон і не повернувся, написав заяву на складання свого депутатського мандата.

Джерело: NGL.media

Деталі: Видання письмово повідомив секретар Львівської обласної організації партії "Слуга народу" Орест Сивенький. Розглянути цю заяву у Рудківській міськраді планують на наступному засіданні 7 вересня.

Дослівно: "Заява Дмитра Копанчука була надіслана "Новою поштою", однак відправником був вказаний не він, а Артем Костюченко, помічник адвоката у хмельницькому АО "Копанчук та партнери", співзасновником якого є батько депутата Володимир Копанчук.

Костюченко підтвердив NGL.media, що саме він наслав заяву Дмитра Копанчука: "Мене попросили це зробити".

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