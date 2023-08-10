Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Депутат Рудковского горсовета и сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий Копанчук, который выехал за границу и не вернулся, написал заявление на сложение своего депутатского мандата.

Источник: NGL.media

Детали: Издание письменно сообщил секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький. Рассмотреть это заявление в Рудковском горсовете планируют на следующем заседании 7 сентября.

Дословно: "Заявление Дмитрия Копанчука было отправлено "Новой почтой", однако отправителем был указан не он, а Артем Костюченко, помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук.

Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он направил заявление Дмитрия Копанчука: "Меня попросили это сделать".

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