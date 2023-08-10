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Сын нардепки от "Слуги народа", который выехал из Украины, уходит из местного совета

Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 16:29
Сын нардепки от Слуги народа, который выехал из Украины, уходит из местного совета
Дмитрий Копанчук. Фото: Instagram

Депутат Рудковского горсовета и сын народного депутата от "Слуги народа" Елены Копанчук Дмитрий Копанчук, который выехал за границу и не вернулся, написал заявление на сложение своего депутатского мандата.

Источник: NGL.media

Детали: Издание письменно сообщил секретарь Львовской областной организации партии "Слуга народа" Орест Сивенький. Рассмотреть это заявление в Рудковском горсовете планируют на следующем заседании 7 сентября.

Дословно: "Заявление Дмитрия Копанчука было отправлено "Новой почтой", однако отправителем был указан не он, а Артем Костюченко, помощник адвоката в хмельницком АО "Копанчук и партнеры", соучредителем которого является отец депутата Владимир Копанчук.

Костюченко подтвердил NGL.media, что именно он направил заявление Дмитрия Копанчука: "Меня попросили это сделать".

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что Дмитрий Копанчук выехал из Украины под предлогом сопровождения отца с инвалидностью и не вернулся.
  • 1 января он пересек в Смильнице украинско-польскую границу. Официальным основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука со второй группой инвалидности.
  • 7 февраля Владимир Копанчук вернулся в Украину. Однако сам Дмитрий Копанчук так и не вернулся, что прямо противоречит законодательному требованию вернуться в страну не позднее, чем сопровождаемое лицо с инвалидностью.
  • В Рудьковском горсовете сообщили, что последний раз депутата Копанчука видели в стенах горсовета 15 декабря прошлого года.

Темы: властьместная властьмобилизация
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