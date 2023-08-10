Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Журналисты выяснили, как цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась в три раза во время доставки.

Источник: расследование ZN.UA

Детали: Как отмечают журналисты, еще летом 2022 года украинские производители били тревогу, что Министерство обороны не объявляет вовремя закупок зимней одежды для бойцов. Ведь доставить ткань из Азии, пошить - это все месяцы. Эти месяцы были потеряны именно по вине министерства и других чиновников, которые вовремя не решили проблемных вопросов, считают расследователи.

Осенью 2022 года украинское Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой "Vector avia hava araçlari" на поставку зимней одежды. По данным источников издания, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн долл. и 202 тыс. брюк на 13 млн долл.

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Цена была приемлемой как для зимней одежды. Куртки от турок шли по 86 долларов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 долларов.

Но проблема в том, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние, отмечают расследователи.

По их данным, средний вес китайских курток был два килограмма. А турецкой - 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетом и зимней теплой курткой.

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В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл.

По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.

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Маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, которая принадлежит украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

В судебном реестре есть данные об уголовном производстве в отношении этой одежды. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и брюки ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению".

А зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору №VV2022-М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине - уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX.

Что предшествовало: В июне экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий получили новые подозрения от СБУ, в том числе и из-за закупки некачественной зимней одежды за рубежом.