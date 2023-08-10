Закупки Минобороны: СМИ выяснили, как летние куртки для бойцов втридорога превратились в "зимние"

Журналисты выяснили, как цена военной экипировки для Минобороны в 2022 году увеличилась в три раза во время доставки.

Источник: расследование ZN.UA

Детали: Как отмечают журналисты, еще летом 2022 года украинские производители били тревогу, что Министерство обороны не объявляет вовремя закупок зимней одежды для бойцов. Ведь доставить ткань из Азии, пошить - это все месяцы. Эти месяцы были потеряны именно по вине министерства и других чиновников, которые вовремя не решили проблемных вопросов, считают расследователи.

Осенью 2022 года украинское Минобороны заключило контракт с турецкой фирмой "Vector avia hava araçlari" на поставку зимней одежды. По данным источников издания, эта фирма только в октябре-декабре ввезла в Украину из Турции 233 тыс. курток на 20 млн долл. и 202 тыс. брюк на 13 млн долл.

Цена была приемлемой как для зимней одежды. Куртки от турок шли по 86 долларов. Другой поставщик из Болгарии вез для Минобороны из Китая куртки по 95 долларов.

Но проблема в том, что из Турции на самом деле ехали не зимние куртки, а летние, отмечают расследователи.

По их данным, средний вес китайских курток был два килограмма. А турецкой - 1,1 кг. Это очень похоже на разницу между летним жакетом и зимней теплой курткой.

В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл.

По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.

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Маржа осталась на турецкой фирме Vector avia hava araçlari, которая принадлежит украинцу Роману Плетневу из Запорожья.

В судебном реестре есть данные об уголовном производстве в отношении этой одежды. Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз установил, что "поставленные по договору №VV2022-M1908 куртки ветровлагозащитные зимние и брюки ветровлагозащитные зимние не могут использоваться по своему целевому назначению".

А зимняя одежда, которая ехала в Украину по другому договору №VV2022-М1708, границу в Молдове пересекала с документами 27 500 долл. за партию, а границу в Украине - уже за 367 500 долл. Более того, куртки из этой партии уже продаются на OLX.

Что предшествовало: В июне экс-заместитель министра обороны Вячеслав Шаповалов и экс-начальник департамента государственных закупок Минобороны Богдан Хмельницкий получили новые подозрения от СБУ, в том числе и из-за закупки некачественной зимней одежды за рубежом.