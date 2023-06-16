Неякісні броніки і зимова форма: колишні топчиновники Міноборони отримали підозру від СБУ

Ексзаступник міністра оборони В'ячеслав Шаповалов та ексначальник департаменту державних закупівель Міноборони Богдан Хмельницький отримали нові підозри – від Служби безпеки України.

Джерело: пресслужба СБУ, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Дослівно: спецслужба: "СБУ зібрала масштабну доказову базу, яка свідчить про корупційну діяльність колишнього заступника міністра оборони України та екскерівника департаменту державних закупівель цього відомства.

Посадовці причетні до розкрадання бюджетних грошей на закупівлі бронежилетів та зимової форми для підрозділів ЗСУ, які виконують бойові завдання на фронті.

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Незаконна діяльність фігурантів завдала збитків державному бюджету України на загальну суму більше 1 млрд грн".

Деталі: У повідомленні СБУ не вказані прізвища фігурантів, але обставини справи вказують на Шаповалова і Хмельницького, що підтвердило також джерело УП.

Йдеться про 2 епізоди: закупівля в іноземної фірми майже 3 тисяч бронежилетів на понад 130 млн грн (за цим епізодом у Хмельницького вже є підозра від СБУ, тепер її отримав Шаповалов –ред.).

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Згідно з висновками товарознавчої експертизи реальна ринкова вартість цих засобів захисту становить лише 25 млн грн. Таким чином майже 100 млн грн було розтрачено.

Крім того, за даними слідства, чиновники придбали в іноземної фірми одяг - зимові куртки і штани для потреб ЗСУ на суму 900 млн грн. Одяг не відповідав встановленим вимогам якості та не міг бути використаний військовими в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій.

Під час обшуків за місцем роботи і проживання фігурантів виявлено документацію та інші речові докази їхньої незаконної діяльності, зазначають в СБУ.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили обом колишнім посадовцям про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),

ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань).

В СБУ нагадують, що наразі обидва підозрювані уже перебувають під вартою за підозрою у схожих злочинах. Так, Шаповалов раніше отримав підозру від ДБР за причетність до закупівель продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами та неякісної амуніції.

При цьому Хмельницький уже перебуває під вартою за матеріалами СБУ з лютого 2023 року.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.