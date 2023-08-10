Ізраїль скасовує медстрахування для українських біженців: посол просить не робити цього

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук закликав офіційний Єрусалим відмовитися скасування медичного страхування для біженців з України.

Джерело: коментар Корнійчука на FB-сторінці посольства

Пряма мова: "Ми глибоко розчаровані і стурбовані нещодавнім рішенням ізраїльського уряду скасувати медичне страхування для біженців з України.

Мало того, що ізраїльський уряд відмовляється продавати Україні засоби захисту від убивств наших громадян росіянами - тепер Ізраїль також припиняє надання медичної допомоги біженцям, які втекли до Ізраїлю від загрози жорстокого вбивства від рук росіян.

Ми закликаємо ізраїльський уряд не відвертатися від базового гуманітарного акту - здоров'я наших біженців".

Деталі: Корнійчук закликав міністра фінансів Смотрича та міністра соціальної політики Маргі переглянути своє рішення і в якості жесту гуманізму надати українським біженцям базовий соціальний захист та медичне страхування.