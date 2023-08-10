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Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 17:41
Израиль отменяет медстрахование для украинских беженцев: посол просит не делать этого
иллюстрация - посольство Украины в Израиле

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук призвал официальный Иерусалим отказаться от отмены медицинского страхования для беженцев из Украины.

Источник: комментарий Корнийчука на FB-странице посольства

Прямая речь: "Мы глубоко разочарованы и обеспокоены недавним решением израильского правительства отменить медицинское страхование для беженцев из Украины.

Мало того, что израильское правительство отказывается продавать Украине средства защиты от убийства наших граждан россиянами - теперь Израиль также прекращает оказание медицинской помощи беженцам, которые бежали в Израиль от угрозы жестокого убийства от рук россиян.

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Мы призываем израильское правительство не отворачиваться от базового гуманитарного акта - здоровья наших беженцев".

Детали: Корнийчук призвал министра финансов Смотрича и министра социальной политики Марги пересмотреть свое решение и в качестве жеста гуманизма предоставить украинским беженцам базовую социальную защиту и медицинское страхование.

Темы: Израильбеженцывойна
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