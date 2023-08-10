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Азербайджан навчатиме українських саперів

Олександр ШумілінЧетвер, 10 серпня 2023, 18:08
Азербайджан навчатиме українських саперів
ФОТО GETTY IMAGES

Азербайджан буде проводити тренінги для українських саперів.

Джерело: повідомлення МВС України

Деталі: 10 серпня під час зустрічі заступника глави МВС Богдана Драп’ятого з азербайджанською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим сторони обговорили організацію майбутніх тренінгів на території Азербайджану задля обміну досвідом у питанні гуманітарного розмінування.

Під час зустрічі Мардалієв заявив, що "Азербайджан долучається до списку країн, які проводитимуть тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування".

Перед цим Драп’ятий заявив, що внаслідок військової агресії РФ орієнтовно 174 тисячі квадратних кілометрів потенційно забруднено мінами та іншими вибухонебезпечними предметами.

Також потребують очищення від мін та інших вибухонебезпечних предметів близько 14 тисяч квадратних кілометрів акваторій водойм України.

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Теми: Азербайджанвійна
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