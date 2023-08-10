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Азербайджан будет обучать украинских саперов

Александр ШумилинЧетверг, 10 августа 2023, 18:08
Азербайджан будет обучать украинских саперов
ФОТО GETTY IMAGES

Азербайджан будет проводить тренинги для украинских саперов.

Источник: сообщение МВД Украины

Детали: 10 августа во время встречи заместителя главы МВД Богдана Драпьятого с азербайджанской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым стороны обсудили организацию будущих тренингов на территории Азербайджана для обмена опытом в вопросе гуманитарного разминирования.

Во время встречи Мардалиев заявил, что "Азербайджан присоединяется к списку стран, которые будут проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования".

Перед этим Драпятый заявил, что в результате военной агрессии РФ ориентировочно 174 тысячи квадратных километров потенциально загрязнены минами и другими взрывоопасными предметами.

Также нуждаются в очистке от мин и других взрывоопасных предметов около 14 тысяч квадратных километров акваторий водоемов Украины.

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Темы: Азербайджанвойна
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