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Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: за що затримали главу райради на Одещині

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 18:08
Під покровом війни викрав майна на 2,7 млн: за що затримали главу райради на Одещині
фото прокуратури

Голову райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка викрили на викраденні майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на 2 мільйонів 690 тисяч гривень.

Джерело: Одеська обласна прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП йдеться про Мельниченка.

За даними слідства, посадовець під приводом нібито збереження державного майна від ворожих обстрілів, заволодів швидкісним катером "TUNA" 865 Cabin із двома підвісними двигунами та автомобільним причепом, шляхом ведення в оману осіб, у яких майно знаходилось на зберіганні на території яхт-клубу "Совіньйон" в Одесі, та внесення недостовірних відомостей до документів.

В подальшому, підозрюваний перевіз катер у "безпечне" місце на територію заводу у місті Біляївка та розпорядився ним на власний розсуд.

Прокуратура зазначає, що голову райради затримали в порядку ст. 615 КПК України.

Наразі прокурори повідомили йому про підозру в крадіжці в особливо великих розмірах.

Що передувало: ЗМІ повідомили про обшуки у ексгубернатора Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка.

Мельниченко – зять Гриневецького та член партії "Довіряй Ділам".

Теми: Одеська областькорупціяпрокуратура
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