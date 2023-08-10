Под покровом войны похитил имущества на 2,7 млн: за что задержан глава райсовета в Одесской области

Председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко уличили в хищении имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на 2 миллиона 690 тысяч гривен.

Источник: Одесская областная прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источника УП речь идет о Мельниченко.

По данным следствия, чиновник под предлогом якобы сохранения государственного имущества от вражеских обстрелов, завладел скоростным катером "TUNA" 865 Cabin с двумя подвесными двигателями и автомобильным прицепом, путем введения в заблуждение лиц, у которых имущество находилось на хранении на территории яхт-клуба "Совиньон" в Одессе, и внесения недостоверных сведений в документы.

В дальнейшем, подозреваемый перевез катер в "безопасное" место на территорию завода в городе Беляевка и распорядился им по своему усмотрению.

Прокуратура отмечает, что председатель райсовета задержан в порядке ст. 615 УПК Украины.

Сейчас прокуроры сообщили ему о подозрении в краже в особо крупных размерах.

Что предшествовало: СМИ сообщили об обысках у экс-губернатора Одесской области Сергея Гриневецкого и председателя райсовета Белгород-Днестровского района Григория Мельниченко.

Мельниченко - зять Гриневецкого и член партии "Доверяй Делам".