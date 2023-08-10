Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: Главу райради на Одещині затримали, у ексгубернатора Гриневецького – обшуки

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 15:31
ЗМІ: Главу райради на Одещині затримали, у ексгубернатора Гриневецького – обшуки
фото Думська

ЗМІ повідомляють про обшуки у ексгубернатора Одеської області Сергія Гриневецького та голови райради Білгород-Дністровського району Григорія Мельниченка; останній фігурує у справі про крадіжки і затриманий.

Джерело: Думська із посиланням на джерела

Деталі: Зранку "Думська" та низка одеських Telegram-каналів повідомили, що до Мельниченка прийшли співробітники Служби безпеки. Пізніше ЗМІ уточнили, що в нього провели обшуки, і Мельниченко затриманий.

Дослівно: "Також є інформація про обшуки в Сергія Гриневецького, але ексгубернатор зараз на якомусь заході, тож цю інформацію "Думській" не прокоментував".

Реклама:

Більше деталей: За інформацією видання, Мельниченко разом із депутатом облради від забороненої "ОПЗЖ" проходять у справі про вкрадені катери. Чиновників притягують до відповідальності за статтею – крадіжка в особливо великих розмірах (ст. 185 ч. 5 Кримінального кодексу України).

За інформацією джерел видання в регіональній Держекоінспекції, плавзасоби незаконно передали Мельниченку під час реорганізації інспекцій Одеської та Миколаївської областей. Державі було завдано збитків у понад 3 мільйони гривень.

Нагадаємо, що Мельниченко – зять Гриневецького та член партії "Довіряй Справам".

ВІДЕО ДНЯ
 
фото думська

Що передувало: 

  • У 2020 році Гриневецького призначили губернатором Одещини. 
  • "Схеми" повідомляли, що подання на призначення просив внести голова ОП Андрій Єрмак. 
  • В Одеській ОДА склали люстраційний висновок щодо Гриневецького, коли він подавався на посаду заступника голови ОДА. Довідка свідчить, що йому заборонено обіймати посаду такого рівня, згідно із законом "Про очищення влади". У 2020 році Гриневецький переміг у суді проти Одеської ОДА в справі про визнання незаконним рішення щодо його люстрації. 
  • На початку березня 2022 року Гриневецького звільнили з посади.

Нагадаємо: 

  • Гриневецький з 1990-го по 1991-й рік був першим секретарем Роздільнянського районного комітету Комуністичної партії України Одеської області.
  • Він взимку 2014 як народний депутат брав участь у ганебному голосуванні "руками" і підтримав закони, які посилювали контроль за громадянами та знімали відповідальність з правоохоронців під час Євромайдану. 
  • У 2012 році він отримував державну нагороду з рук Віктора Януковича. 
  • 2010 року як тодішній "губернатор" Одещини він відкрито закликав голосувати за Януковича в другому турі президентських виборів.
  • 2009 року "Українська правда" мала свідчення про участь Гриневецького в сепаратистських заходах на Донеччині під час Помаранчевої революції

Теми: Одеська областьобшукиСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Одеська область
На Одещині планують відкрити пляжний сезон незабаром
Мобілізований з епілепсією помер у військовій частині: розслідує прокуратура
Наслідки атаки на Одещину: окупанти зруйнували будівлю Дунайського пароплавства та морвокзал
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: