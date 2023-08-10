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Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – "Спротив"

Олена РощінаЧетвер, 10 серпня 2023, 18:19
Росія готує дітей з окупованих територій воювати проти України – Спротив
"Військово-патріотичні" збори "Гвардієць" у Пензі, на які росіяни звезли українських юнаків, фото з russia58.tv

Російські загарбники активно проводять "військово-патріотичне" виховання дітей на окупованих територіях України з метою подальшого вербування їх до лав Збройних сил Російської Федерації.

Джерело: Центр національного спротиву (Спротив)

Деталі: За даними ЦНС, підлітків із Маріуполя, Кіровського, Єнакієвого, Горлівки, Шахтарська, Макіївки, Донецька та ще низки тимчасово окупованих українських населених пунктів вивезли на територію РФ, до Пензи, для проведення військових зборів "Гвардієць". 

Збори триватимуть із 1 до 18 серпня.

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Дослівно ЦНС: "Таким чином ворог продовжує політику знищення цілого покоління українців, промиваючи дітям мізки й намагаючись завербувати їх до війни проти Батьківщини".

Довідка: За даними ЗМІ Росії, 1 серпня в Пензі стартували російські військово-патріотичні збори "Гвардієць", які триватимуть 17 днів. На збори, крім росіян, привезли юнаків з окупованих Росією частин Донецької та Запорізької областей України.

Теми: Росіяокупаціяпропагандадіти
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