Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"
Российские захватчики активно проводят "военно-патриотическое" воспитание детей на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей вербовки их в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.
Источник: Центр национального сопротивления (Спротив)
Детали: По данным ЦНС, подростков из Мариуполя, Кировского, Енакиево, Горловки, Шахтерска, Макеевки, Донецка и еще ряда временно оккупированных украинских населенных пунктов вывезли на территорию РФ, в Пензу, для проведения военных сборов "Гвардеец".
Сборы продлятся с 1 по 18 августа.
Дословно ЦНС: "Таким образом враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их на войну против Родины".
Справка: По данным СМИ России, 1 августа в Пензе стартовали российские военно-патриотические сборы "Гвардеец", которые продлятся 17 дней. На сборы, кроме россиян, привезли юношей из оккупированных Россией частей Донецкой и Запорожской областей Украины.