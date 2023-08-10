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Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – "Спротив"

Елена РощинаЧетверг, 10 августа 2023, 18:19
Россия готовит детей с оккупированных территорий воевать против Украины – Спротив
"Военно-патриотические" сборы "Гвардеец" в Пензе, на которые россияне свезли украинских юношей, фото с russia58.tv

Российские захватчики активно проводят "военно-патриотическое" воспитание детей на оккупированных территориях Украины с целью дальнейшей вербовки их в ряды Вооруженных сил Российской Федерации.

Источник: Центр национального сопротивления (Спротив)

Детали: По данным ЦНС, подростков из Мариуполя, Кировского, Енакиево, Горловки, Шахтерска, Макеевки, Донецка и еще ряда временно оккупированных украинских населенных пунктов вывезли на территорию РФ, в Пензу, для проведения военных сборов "Гвардеец". 

Сборы продлятся с 1 по 18 августа.

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Дословно ЦНС: "Таким образом враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их на войну против Родины".

Справка: По данным СМИ России, 1 августа в Пензе стартовали российские военно-патриотические сборы "Гвардеец", которые продлятся 17 дней. На сборы, кроме россиян, привезли юношей из оккупированных Россией частей Донецкой и Запорожской областей Украины. 

Темы: Росcияоккупацияпропагандадети
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