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Військові України і США обоговорили дії ЗСУ на фронті та оборонну співпрацю

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 18:25

Представники України та США у форматі відеоконференції обговорили ситуацію на фронті та оборонну співпрацю.

Джерело: Офіс президента

Деталі: В розмові взяли участь представники військово-політичного керівництва України та США.

Очільник Офісу глави держави Андрій Єрмак подякував Сполученим Штатам за вагому допомогу Україні на всіх рівнях, яка є життєво важливою для нашої армії та людей.

Валерій Залужний і командувачі ОСУВ ознайомили американську сторону з поточною ситуацією на фронті, окремо приділили увагу наступальним діям українських військ на важливих ділянках.

Було акцентовано на ключових потребах сил оборони, а також на необхідності посилення захисту українських міст та інфраструктури від російських повітряних атак.

В ОП зазначають, що "представники американської сторони засвідчили свою велику повагу до героїзму українського народу та запевнили, що підтримка України з боку США триватиме стільки, скільки буде потрібно".

Теми: СШАдопомога Україні
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