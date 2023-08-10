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Военные Украины и США обсудили действия ВСУ на фронте и оборонное сотрудничество

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 18:25

Представители Украины и США в формате видеоконференции обсудили ситуацию на фронте и оборонное сотрудничество.

Источник: Офис президента

Детали: В разговоре приняли участие представители военно-политического руководства Украины и США.

Глава Офиса главы государства Андрей Ермак поблагодарил Соединенные Штаты за весомую помощь Украине на всех уровнях, которая является жизненно важной для нашей армии и людей.

Валерий Залужный и командующие ОСУВ ознакомили американскую сторону с текущей ситуацией на фронте, отдельно уделили внимание наступательным действиям украинских войск на важных участках.

Было акцентировано на ключевых потребностях сил обороны, а также на необходимости усиления защиты украинских городов и инфраструктуры от российских воздушных атак.

В ОП отмечают, что "представители американской стороны засвидетельствовали свое большое уважение к героизму украинского народа и заверили, что поддержка Украины со стороны США будет продолжаться столько, сколько потребуется".

Темы: СШАпомощь Украине
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