Дискусія довкола відкриття пляжів: мінна небезпека на Одещині досі висока

Оперативна ситуація на Чорному морі не змінилася, відкривати пляжі чи ні, – вирішувати місцевій владі.

Джерело: начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Деталі: За словами Гуменюк, після виходу з "зернової угоди" Росія могла поставити нові міни задля блокади судноплавства.

Пряма мова: "Позиція військових незмінна – оперативна обстановка змін не застала, ракетна небезпека висока, ворог в основному обстрілює регіону з моря. Мінна небезпека посилилася після підриву дамби Каховської ГЕС. Течія принесла багато небезпечних "сюпризів", про які ми не знаємо. Шторми та течії можуть їх підняти з дна...

Ми про все це повідомили, а далі слово за владою. Тільки після того, як будуть вжиті всі заходи безпеки, пляжі можуть бути відкрити".

Деталі: За словами Гуменюк, від початку року біля узбережжя Миколаївської та Одеської області було знешкоджено 32 міни.

Крім того на брифінгу еколог Владислав Балінський в свою чергу зазначив, що на пляжах Одещини небезпеку несуть не тільки міни, а й маси бруду, які виносить течії.

За його словами вже були зафіксовані перевищення норми вмісту у воді деяких шкідливих речовин.

Ілона Ремигайло, керівник готелю Palace Del Mar зазначила, що бізнес дуже потерпає від заборони на відвідання пляжів, але прислухається до рекомендацій влади.

Нагадаємо: Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.