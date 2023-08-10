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Дискусія довкола відкриття пляжів: мінна небезпека на Одещині досі висока

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 серпня 2023, 19:14
Дискусія довкола відкриття пляжів: мінна небезпека на Одещині досі висока
фото - медіацентр "Україна"

Оперативна ситуація на Чорному морі не змінилася, відкривати пляжі чи ні, – вирішувати місцевій владі.

Джерело: начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк на брифінгу в медіацентрі "Україна"

Деталі: За словами Гуменюк, після виходу з "зернової угоди" Росія могла поставити нові міни задля блокади судноплавства.

Пряма мова: "Позиція військових незмінна – оперативна обстановка змін не застала, ракетна небезпека висока, ворог в основному обстрілює регіону з моря. Мінна небезпека посилилася після підриву дамби Каховської ГЕС. Течія принесла багато небезпечних "сюпризів", про які ми не знаємо. Шторми та течії можуть їх підняти з дна...

Ми про все це повідомили, а далі слово за владою. Тільки після того, як будуть вжиті всі заходи безпеки, пляжі можуть бути відкрити".

Деталі: За словами Гуменюк, від початку року біля узбережжя Миколаївської та Одеської області було знешкоджено 32 міни.

Крім того на брифінгу еколог Владислав Балінський в свою чергу зазначив, що на пляжах Одещини небезпеку несуть не тільки міни, а й маси бруду, які виносить течії.

За його словами вже були зафіксовані перевищення норми вмісту у воді деяких шкідливих речовин.

Ілона Ремигайло, керівник готелю Palace Del Mar зазначила, що бізнес дуже потерпає від заборони на відвідання пляжів, але прислухається до рекомендацій влади.

Нагадаємо: Одеська ОВА видала розпорядження до 10 серпня підготувати пляжі для відкриття пляжного сезону.

Теми: Одеська областьпляжі
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