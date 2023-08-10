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Дискуссия вокруг открытия пляжей: минная опасность в Одесской области до сих пор высока

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 августа 2023, 19:14
Дискуссия вокруг открытия пляжей: минная опасность в Одесской области до сих пор высока
фото - медиацентр "Украина"

Оперативная ситуация на Черном море не изменилась, открывать пляжи или нет, - решать местным властям.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк на брифинге в медиацентре "Украина"

Детали: По словам Гуменюк, после выхода из "зерновой сделки" Россия могла поставить новые мины для блокады судоходства.

Прямая речь: "Позиция военных неизменна - оперативная обстановка изменений не застала, ракетная опасность высокая, враг в основном обстреливает регион с моря. Минная опасность усилилась после подрыва дамбы Каховской ГЭС. Течение принесло много опасных "сюпризов", о которых мы не знаем. Штормы и течения могут их поднять со дна...

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Мы обо всем этом сообщили, а дальше слово за властями. Только после того, как будут приняты все меры безопасности, пляжи могут быть открыты".

Детали: По словам Гуменюк, с начала года у побережья Николаевской и Одесской области были обезврежены 32 мины.

Кроме того на брифинге эколог Владислав Балинский в свою очередь отметил, что на пляжах Одесской области опасность несут не только мины, но и массы грязи, которые выносит течения.

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По его словам уже были зафиксированы превышения нормы содержания в воде некоторых вредных веществ.

Илона Ремигайло, руководитель отеля Palace Del Mar отметила, что бизнес очень страдает от запрета на посещение пляжей, но прислушивается к рекомендациям властей.

Напомним: Одесская ОГА выдала распоряжение до 10 августа подготовить пляжи для открытия пляжного сезона.

Темы: Одесская областьпляжи
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