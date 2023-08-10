Дуда: В України досі недостатньо зброї, щоб взяти гору у війні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що з тією кількістю зброї, яка зараз є у розпорядженні українських сил, Україна не здатна змінити баланс у війні на свою користь.

Джерело: Анджей Дуда в інтерв’ю "The Washington Post", цитує "Європейська правда"

Деталі: Дуда зазначив, що завдяки поставкам партнерів Україна зараз має набагато більш сучасний військовий потенціал, ніж Росія, однак цього недостатньо.

Пряма мова: "Питання в іншому: Чи має Україна достатньо зброї, щоб змінити баланс у війні і взяти гору? І відповідь, ймовірно: ні.

У них, ймовірно, недостатньо зброї. І ми знаємо це з того, що наразі вони не в змозі здійснити дуже рішучий контрнаступ проти російських військових. Коротше кажучи, вони потребують більшої допомоги".

Цьому передувало: Міністерство оборони США фіксує просування вперед Збройних Сил України під час контрнаступу, проте прогнозує, що це буде важка і тривала боротьба.

За даними CNN, на основі поточної ситуації на полі бою західні посадовці починають вважати малоймовірним великий успіх сил оборони України, який би серйозно змінив ситуацію.