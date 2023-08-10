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Дуда: У Украины до сих пор недостаточно оружия, чтобы одержать верх в войне

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 19:44
Дуда: У Украины до сих пор недостаточно оружия, чтобы одержать верх в войне
Анджей Дуда, фото Getty Images

Президент Польши Анджей Дуда считает, что с тем количеством оружия, которое сейчас есть в распоряжении украинских сил, Украина не способна изменить баланс в войне в свою пользу. 

Источник: Анджей Дуда в интервью "The Washington Post", цитирует "Европейская правда"

Детали: Дуда отметил, что благодаря поставкам партнеров Украина сейчас имеет гораздо более современный военный потенциал, чем Россия, однако этого недостаточно.

Прямая речь: "Вопрос в другом: Имеет ли Украина достаточно оружия, чтобы изменить баланс в войне и взять верх? И ответ, вероятно: нет. 

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У них, вероятно, недостаточно оружия. И мы знаем это из того, что сейчас они не в состоянии осуществить очень решительное контрнаступление против российских военных. Короче говоря, они нуждаются в большей помощи".

Этому предшестовало: Министерство обороны США фиксирует продвижение вперед Вооруженных Сил Украины во время контрнаступления, однако прогнозирует, что это будет тяжелая и длительная борьба.

По данным CNN, на основе текущей ситуации на поле боя западные чиновники начинают считать маловероятным большой успех сил обороны Украины, который бы серьезно изменил ситуацию.

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Темы: помощь УкраинеоружиеконтрнаступлениеДуда
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