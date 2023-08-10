Загострення на Харківщині: у двох селах є поранені й загибла

10 серпня російські війська обстріляли два села у Харківській області – внаслідок цього жінка загинула й двоє цивільних чоловіків отримали поранення.

Джерело: голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов

Пряма мова: "Російські окупанти ведуть вогонь по цивільному населенню Харківщини.

Сьогодні в с. Подоли Куп'янського району ворожий снаряд влучив у житловий будинок. На жаль, загинула жінка. Чоловік отримав поранення. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, ворог обстріляв с. Вовчанські Хутори Чугуївського району. Зазнав поранення 73-річний чоловік. Медики надали йому допомогу на місці, госпіталізації не потребував".

Нагадаємо: У Харківській області ситуація загострилася, особливо інтенсивно російські війська осбтрілюють Куп'янський район. Через небезпеку влада оголосила евакуацію з 37 населених пунктів.