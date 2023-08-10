Обострение на Харьковщине: в двух селах есть раненые и погибшая
10 августа российские войска обстреляли два села в Харьковской области – в результате этого женщина погибла и двое гражданских мужчин получили ранения.
Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
Прямая речь: "Российские оккупанты ведут огонь по гражданскому населению Харьковщины.
Сегодня в с. Подолы Купянского района вражеский снаряд попал в жилой дом. К сожалению, погибла женщина. Мужчина получил ранения. На месте работают экстренные службы.
Кроме того, враг обстрелял с. Волчанские Хутора Чугуевского района. Получил ранения 73-летний мужчина. Медики оказали ему помощь на месте, в госпитализации не нуждался".
Напомним: В Харьковской области ситуация обострилась, особенно интенсивно российские войска обстреливают Купянский район. Из-за опасности власти объявили эвакуацию из 37 населенных пунктов.