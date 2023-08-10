Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На окупованому Джарилгачі пожежі знищили всю заповідну зону

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 20:25
На окупованому Джарилгачі пожежі знищили всю заповідну зону
Маяки на Джарилгачі, архівне фото Олени Рощіної, УП

Майже тиждень триває пожежа на Джарилгачі на Херсонщині – вогонь знищив всю заповідну зону природного парку на території понад 1500 гектарів. 

Джерело: директорка НПП "Джарилгацький" Ірина Сабашенко в коментарі для "Суспільне"

Деталі: За словами  директорки Національного природного парку "Джарилгацький", вогнем знищено заповідну зону, де сконцентрована основна частина всіх степових екосистем острова та популяції всіх рідкісних тварин, які є на острові, а також концентрується найбільша кількість копитних.

Пряма мова Сабашенко: "Наявні рослинні угруповання, які зараз знаходяться під загрозою зникнення, занесені до Зеленої книги України, належать до рідкісних та рослин що зникають. Це угруповання формацій меч-трави болотної, ковили дніпровської, ковили волосистої, гвоздики бессарабської, золотобородника цикадового та інші".

Реклама:

Деталі: Як повідомила "Суспільному" жителька одного з населених пунктів тимчасово окупованого лівобережжя Херсонщини, пожежу на острові було видно з узбережжя Джарилгацької затоки за 10 кілометрів від нього. Дим спостерігається вже декілька днів.

На відновлення степової, лугової, солончакових ділянок потрібно в середньому від 4-5 до 8-12 років, говоритьдиректорка нацпарку. Тамариксові зарослі потребують від 15-30 років.

Пряма мова Сабашенко: "Збитки підраховуємо, але вже на мільярди гривень. Пожежа ще триває, тому даних точних не маємо".

ВІДЕО ДНЯ

Цьому передувало: На початку серпня у Джарилгацькому національному природному парку виникла пожежа, загорілася найцінніша степова ділянка на острові Джарилгач.

Російські військові засипали перешийок між островом Джарилгач та окупованою частиною Херсонщини піском для його використання у військових цілях. Це загрожує екосистемі острова та його акваторії. Там армія РФ облаштувала військовий полігон.

Читайте також: Поневолений Джарилгач. Як росіяни знищують унікальну природу заповідного острова

Теми: Херсонська областьокупаціяпожежаекологія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський

фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху

ЗСУ продовжують наступ на двох напрямках − Генштаб

відеоВимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів

Син Кадирова побив уродженця України, якому закидають спалення Корану

відеоМорпіхи показали кадри звільнення Урожайного

Усі новини...
Херсонська область
ЗСУ влучили у пункт управління окупантів у Новій Каховці – Стратком
Міноборони про "рейд через Дніпро": Не підтверджуємо станом на зараз
Українські сили здійснили рейд через Дніпро на Херсонщині – ISW
Останні новини
22:39
"Посольський ліфт": Кулеба відібрав перших 16 кандидатів у посли на відкритому конкурсі
22:29
Перше цивільне судно пройшло через новий український гумкоридор − Зеленський
22:21
Російський безпілотник знищив вночі 3-5 тонн аграрної продукції на Одещині
22:15
Вільнюс не фіксує спроб вербування литовців до ПВК "Вагнер"
21:59
Економічні новини 16 серпня: тимчасовий морський коридор, БЕБ просить в уряду грошей
21:47
Росія підтвердила, що вдарила по шведському заводу в Луцьку: військова ціль
21:38
фото На іспанському Тенеріфе спалахнула пожежа, довелось евакуювати кілька сіл
21:23
Україна в рази нарощує виробництво дронів − Зеленський
21:05
Тимчасовий коридор: у Мінагро розповіли про головні завдання після виходу першого судна
20:56
фото У Києві загинули двоє дітей: упали з 15 поверху
Усі новини...
Реклама: