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На оккупированном Джарылгаче пожары уничтожили всю заповедную зону

"Украинская правда"Четверг, 10 августа 2023, 20:25
На оккупированном Джарылгаче пожары уничтожили всю заповедную зону
Маяки на Джарылгаче, архивное фото Елены Рощиной, УП

Почти неделю продолжается пожар на Джарылгаче в Херсонской области – огонь уничтожил всю заповедную зону природного парка на территории более 1500 гектаров. 

Источник: директор НПП "Джарылгачский" Ирина Сабашенко в комментарии для "Суспільне"

Детали: По словам директора Национального природного парка "Джарылгачский", огнем уничтожена заповедная зона, где сконцентрирована основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких животных, которые есть на острове, а также концентрируется наибольшее количество копытных.

Прямая речь Сабашенко: "Имеющиеся растительные группы, которые сейчас находятся под угрозой исчезновения, занесены в Зеленую книгу Украины, относятся к редким и исчезающим растениям. Это группы формаций меч-травы болотной, ковыля днепровского, ковыля волосистого, гвоздики бессарабской, золотобородника цикадового и прочие".

Детали: Как сообщила "Суспільному" жительница одного из населенных пунктов временно оккупированного левобережья Херсонщины, пожар на острове был виден с побережья Джарылгачского залива в 10 километрах от него. Дым наблюдается уже несколько дней.

На восстановление степного, лугового, солончаковых участков нужно в среднем от 4-5 до 8-12 лет, говорит директор нацпарка. Тамариксовым зарослям нужно от 15-30 лет.

Прямая речь Сабашенко: "Убытки подсчитываем, но уже на миллиарды гривен. Пожар еще продолжается, поэтому данных точных нет".

Этому предшествовало: В начале августа в Джарылгачском национальном природном парке возник пожар, загорелся ценный степной участок на острове Джарылгач.

Ранее российские военные засыпали перешеек между островом Джарылгач и оккупированной частью Херсонской области песком для его использования в военных целях. Это угрожает экосистеме острова и его акватории. Там армия РФ обустроила военный полигон.

Читайте также: Порабощенный Джарылгач. Как россияне уничтожают уникальную природу заповедного острова

Темы: Херсонская областьоккупацияпожарэкология
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