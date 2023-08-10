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Зеленський розповів про результативну розмову з військовим керівництвом Британії

Олена РощінаЧетвер, 10 серпня 2023, 22:35
Зеленський розповів про результативну розмову з військовим керівництвом Британії
Британські прапори, фото AFP via Getty Images

Президент Володимир Зеленський у четвер мав закриту розмову з представниками військового керівництва Великої Британії, яку він назвав результативною. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні

Пряма мова: "Готуємо більше оборонних пакетів для наших воїнів та більше захисних систем для всього українського суспільства, зокрема систем ППО. 

Мав також сьогодні розмову з представниками військового керівництва Великої Британії – закриту розмову. Але результативну розмову".

Цьому передувало: 10 серпня за дорученням Зеленського в Офісі президента відбулася зустріч у форматі відеоконференції представників військово-політичного керівництва України та США, присвячена ситуації на фронті та оборонній співпраці.

Теми: ЗеленськийВелика Британіядопомога УкраїніППО
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