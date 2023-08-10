Зеленский рассказал о результативном разговоре с военным руководством Британии

Президент Владимир Зеленский в четверг имел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании, который он назвал результативным.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем видеообращении

Прямая речь: "Готовим больше оборонных пакетов для наших воинов и больше защитных систем для всего украинского общества, в частности систем ПВО.

Имел также сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании - закрытый разговор. Но результативный разговор".

Реклама:

Этому предшествовало: 10 августа по поручению Зеленского в Офисе президента состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству.