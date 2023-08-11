У Підмосков’ї – масштабна пожежа на складі

У підмосковному Одинцово, де напередодні були збиті безпілотники, загорівся склад на площі 2 тисячі метрів кв.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на ГУ МНС у Московській області, російська служба ВВС, телеграм-канали Astra, Baza

Дослівно ГУ МНС у Московській області: "В Одинцово Московської області на Зеленій вулиці, буд. 30а загорівся склад на площі 2 тис. кв. метрів.

Інформація про постраждалих не надходила".

Деталі: Телеграм-канали публікують фотографії високої заграви і клубів диму на тлі багатоповерхових будинків.

Судячи з кадрів, вогонь і дим видно на відстані кількох кілометрів.

Нагадаємо: Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив вночі 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік Москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.