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У Підмосков’ї – масштабна пожежа на складі

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 серпня 2023, 00:58
У Підмосков’ї – масштабна пожежа на складі
пожежа в Одинцово, фото Astra

У підмосковному Одинцово, де напередодні були збиті безпілотники, загорівся склад на площі 2 тисячі метрів кв.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС з посиланням на ГУ МНС у Московській області, російська служба ВВС, телеграм-канали Astra, Baza

Дослівно ГУ МНС у Московській області: "В Одинцово Московської області на Зеленій вулиці, буд. 30а загорівся склад на площі 2 тис. кв. метрів.

Інформація про постраждалих не надходила".

Деталі: Телеграм-канали публікують фотографії високої заграви і клубів диму на тлі багатоповерхових будинків.

Судячи з кадрів, вогонь і дим видно на відстані кількох кілометрів.

Нагадаємо: Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив вночі 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік Москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

Теми: Росіяпожежа
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