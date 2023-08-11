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В Подмосковье – масштабный пожар на складе

Ольга ГлущенкоПятница, 11 августа 2023, 00:58
В Подмосковье – масштабный пожар на складе
пожар в Одинцово, фото Astra

В подмосковном Одинцово, где накануне были сбиты беспилотники, загорелся склад на площади 2 тысячи метров кв.

Источник: российское пропагандистское издание ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС в Московской области, русская служба ВВС, телеграм-каналы Astra, Baza

Дословно ГУ МЧС по Московской области: " В Одинцове Московской области на Зеленой улице, д. 30а загорелся склад на площади 2 тыс. кв метров.

Информация о пострадавших не поступала".

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Детали: Телеграм-каналы публикуют фотографии высокого зарева и клубов дыма на фоне многоэтажных домов.

Судя по кадрам, огонь и дым видно на расстоянии нескольких километров.

Напомним: Мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил ночью 10 августа, что два беспилотника летели в сторону Москвы, однако их якобы сбили российские силы противовоздушной обороны.

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Темы: Росcияпожар
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