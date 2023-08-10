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Мер Москви повідомив про чергову атаку БпЛА: стверджує, що дрони збили

"Українська правда"Четвер, 10 серпня 2023, 05:18
Мер Москви повідомив про чергову атаку БпЛА: стверджує, що дрони збили
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО УКРОБОРОНПРОМУ

Мер столиці РФ Сергій Собянін повідомив вночі 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік Москви, однак їх нібито збили російські сили протиповітряної оборони.

Джерело: Собянін у Telegram

Пряма мова: "Вночі, близько 4-ї години ранку, ППО збила два ударних БпЛА, що летіли у бік міста. Один – у Калузькій області, інший – у районі ЦКАД (центральна кільцева автомобільна дорога – ред.)".

Нагадаємо: Вночі 9 серпня Москву також намагалися атакувати два дрони. За словами Собяніна, їх збили на околицях міста.

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Теми: безпілотникиРосія
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