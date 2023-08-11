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Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 серпня 2023, 07:15
Байден назвав Китай бомбою уповільненої дії
Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми країни.

Джерело: Байден на політичному зборі коштів у штаті Юта, цитує Reuters

Пряма мова: "У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі".

Деталі: Байден зазначив, що "Китай у біді" і додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.

Видання пише, що висловлювання президента США нагадують його слова на іншому заході зі збору коштів у червні, коли він назвав президента Сі Цзіньпіна "диктатором". Такий коментаріз'явилися невдовзі після того, як Державний секретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Китаю, спрямований на стабілізацію відносин, які Пекін назвав найнижчою точкою з часу встановлення офіційних зв'язків у 1979 році.

Тоді Китай назвав ці слова провокацією.

Reuters уточнює, що споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а відпускні ціни в липні продовжили зниження.

Китай може вступити в еру значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітних плат, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Нагадаємо: У середу Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій, пов’язаних з національною безпекою Китаю.

Теми: БайденКитай
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