Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії"

Ольга Глущенко П'ятниця, 11 серпня 2023, 07:15
Байден назвав Китай бомбою уповільненої дії
Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден назвав Китай "бомбою уповільненої дії" через економічні проблеми країни.

Джерело: Байден на політичному зборі коштів у штаті Юта, цитує Reuters

Пряма мова: "У них є деякі проблеми. Це недобре, тому що коли у поганих людей є проблеми, вони роблять погані речі".

Деталі: Байден зазначив, що "Китай у біді" і додав, що не хоче завдати шкоди Китаю і прагне раціональних відносин з цією країною.

Реклама:

Видання пише, що висловлювання президента США нагадують його слова на іншому заході зі збору коштів у червні, коли він назвав президента Сі Цзіньпіна "диктатором". Такий коментаріз'явилися невдовзі після того, як Державний секретар США Ентоні Блінкен завершив візит до Китаю, спрямований на стабілізацію відносин, які Пекін назвав найнижчою точкою з часу встановлення офіційних зв'язків у 1979 році.

Тоді Китай назвав ці слова провокацією.

Reuters уточнює, що споживчий сектор Китаю впав у дефляцію, а відпускні ціни в липні продовжили зниження.

ВІДЕО ДНЯ

Китай може вступити в еру значно повільнішого економічного зростання зі стагнацією споживчих цін і заробітних плат, що контрастує з інфляцією в інших країнах світу.

Нагадаємо: У середу Байден підписав указ про обмеження американських інвестицій у виробництво окремих видів технологій, пов’язаних з національною безпекою Китаю.

Теми: БайденКитай
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоМасштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей

На війні загинув депутат Київської міськради

фотоНардеп від "Слуги народу" потрапив у важку ДТП

фотоПрезидент Литви приїхав до Києва

Захисники мають успіх і закріплюються біля Новопрокопівки в Запорізькій області – Генштаб

Британія допоможе Україні позбутися залежності від ядерного палива з Росії

Усі новини...
Байден
Байден проситиме ще $25 млрд, зокрема для України, у Конгресі є незгодні – ЗМІ
У США під час затримання застрелили чоловіка, який погрожував вбити Байдена
Байден обмежив американські інвестиції у технології Китаю
Останні новини
11:54
Данілов відповів режисеру Трієру: Коли митець стає на бік ката – це трагедія
11:50
Майже 70% українців добре або нейтрально ставляться до кримчан в окупації, гірше – до жителів сходу
11:46
Курс валют на 23 серпня: гривня продовжує стрімке падіння
11:42
Як змінилось ставлення українців до Незалежності за останні 10 років
11:36
фотоМасштабна ДТП на Вінничині: у легковику загинуло 12 людей, у тому числі 6 дітей
11:34
У власність України стягнули два газобетонні заводи російського олігарха Молчанова
11:27
Дослідження"Відображаємо фактичний статус". Як на глобусах та картах Крим перетворюють на російський
11:26
"Шахед" зруйнував навчальний заклад на Сумщині
11:22
Мешканців міста в Польщі налякали звуки вибухів, коли F-16 перетнули звуковий бар’єр
11:05
Президент Португалії вперше приїхав до України
Усі новини...
Реклама: