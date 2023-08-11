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Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия"

Ольга ГлущенкоПятница, 11 августа 2023, 07:15
Байден назвал Китай бомбой замедленного действия
Байден, фото Getty Images

Президент США Джо Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем страны.

Источник: Байден на политическом сборе средств в штате Юта, цитирует Reuters

Прямая речь: "У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи".

Детали: Байден отметил, что "Китай в беде" и добавил, что не хочет нанести вред Китаю и стремится к рациональным отношениям с этой страной.

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Издание пишет, что высказывания президента США напоминают его слова на другом мероприятии по сбору средств в июне, когда он назвал президента Си Цзиньпина "диктатором". Такой комментарий появились вскоре после того, как Государственный секретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай, направленный на стабилизацию отношений, которые Пекин назвал самой низкой точкой со времени установления официальных связей в 1979 году.

Тогда Китай назвал эти слова провокацией.

Reuters уточняет, что потребительский сектор Китая впал в дефляцию, а отпускные цены в июле продолжили снижение.

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Китай может вступить в эру значительно более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработных плат, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.

Напомним: В среду Байден подписал указ об ограничении американских инвестиций в производство отдельных видов технологий, связанных с национальной безопасностью Китая.

Темы: БайденКитай
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