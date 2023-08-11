Окупанти убили 3 та поранили 50 цивільних за добу

Щонайменше 3 людини загинули та 50 дістали поранення у результаті російських обстрілів Запорізької, Харківської, Донецької та Херсонської областей 10 серпня.

Джерело: дані обласних військових адміністрації станом на ранок 11 серпня

Деталі: На Чернігівщині за добу було 10 обстрілів (76 вибухів). У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району були обстріли у напрямку сіл Блешня, Архипівка , Тимоновичі, Карповичі із мінометів; у напрямку села Орликівка − із артилерії. По Новгород-Сіверській громаді росіяни стріляли у напрямку сіл Михальчина Слобода, Гремʼяч, Колос, із мінометів, у напрямку села Камінь − із артилерії. Також у Семенівській громаді зафіксоване скидання вибухового пристрою із БПЛА. Без жертв та руйнувань.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 5 обстрілів прикордоння; зафіксовано всього 43 вибухи. Обстрілів зазнали 5 населених пунктів Хотінської, Краснопільської, Середино-Будської та Миколаївської громад. Попередньо − без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

Протягом дня 10 серпня росіяни здійснили 34 обстріли прикордоння: 5 ракетних (типу НАР), 17 мінометних, 8 артилерійських, 2 гранатометних, 1 скидання ВОГ з БПЛА, 1 кулеметний. Зафіксовано 220 вибухів. Обстрілів зазнали 23 населені пункти 8 громад. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з мінометних обстрілів пошкоджено приміщення Будинку культури.

Дніпропетровщина: від ворожих ударів постраждали Нікополь та Мирівська громада. Важка артилерія агресора пошкодила 5 приватних будинків та господарські споруди. Минулося без жертв.

Запорізька область: атаки ворога забрали життя 66-річної жінки у Запоріжжі та 70-річної жінки у Преображенці, поранення отримали 21 людина віком від 18 до 85 років. У Запоріжжі серед поранених 4 дитини − 3, 6, 10 та 14 років. Крім того, травмовано 71-річного жителя Преображенки та 85-річну жительку Малої Токмачки.

За минулу добу військові РФ нанесли 92 удари по 23 населених пунктах області. 79 артилерійських обстрілів прийшлося по території Гуляйполя, Новодарівки, Новоандріївки, Залізничного, Левадного Білогір'я, Малої Токмачки, Малинівки, Гуляйпільського, Червоного, Чарівного, Преображенки, Верхньої Терси, Малих Щербаків, Степногірська, Степового, П'ятихаток, Лобкового, Кам'янського, Плавнів.

5 авіаударів зазнав Оріхів та Мала Токмачка, 5 РСЗВ-обстрілів − Новодарівка, Ольгівське, Левадне і Верхня Терса. Також ворог атакував БПЛА Ольгівське. Надійшло 51 повідомлення про руйнування житлових будинків, господарчих будівель, а також об'єктів соціальної інфраструктури.

Харківщина: на Слобожанському напрямку окупанти били з мінометів та артилерії по населених пунктах Уди, Гур’їв Козачок, Одноробівка Богодухівського району, Стрілеча Харківського району, Охримівка Чугуївського району та Строївка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Кам’янка, Рідкодуб, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Голубівка, Куп’янськ, Кислівка.

10 серпня ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Подоли, зруйнований житловий будинок. Загинула жінка 60 років. Чоловік 60 років отримав поранення. Госпіталізований в стані середньої тяжкості. Всього за добу по області одна людина загинула, двоє поранених.

Луганщина: за добу противник здійснив 157 обстрілів (568 снарядів). Росіяни нанесли авіаційні удари поблизу Макіївки, Невського, Білогорівки. Невське та Білогорівка також зазнали артилерійських обстрілів Внаслідок обстрілу в с. Невське Сватівського району відбулося 7 вибухів (5 артилерія, 2 авіабомби).

Донеччина: 9 поранених за добу, з них одна − дитина. Під вогнем окупантів були населені пункти: Авдіївка, Краматорськ, с. Благодатне, Торецьк, Залізне, смт Велика Новосілка, смт Південне, с. Кліщіївка, с. Калинове, с. Богоявленка, с. Ганнівка, с. Клебан Бик, с. Дружба. Пошкоджені 44 житлових будинки (з них 5 – багатоквартирних), 2 цехи заводу "Донмед", 2 цивільних автомобілі, будівля ЦНАПу, будівля РАГСу, котельня, магазин, будівля ВГРЗ.

Миколаївщина: 10 серпня ворог завдав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Протягом дня обстріли фіксувалися по Куцурубській громаді − пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, сільгосптехніка. На відкритій території виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає. Також 10 серпня внаслідок ворожих артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади пошкоджені житлові будинки та господарські споруди. Минулося без загиблих та поранених.

Херсонщина: зранку 11 серпня у Комишанах ворог ударив по житловому будинку. Поранення отримали троє жінок, 50, 65 та 84 років. Каретою "швидкої" постраждалих шпиталізували, їм надається необхідна допомога. Також зранку росіяни скинули з безпілотника вибухівку на центр видачі гуманітарної допомоги у Бериславі. Люди не постраждали.

За минулу добу по області окупати здійснили 60 обстрілів, по місту Херсон випустили 10 снарядів. Росіяни поцілили у райони 26 населених пунктів області; приміщення центру гуманітарної допомоги та територію садового товариства Херсонського району; територію заводу та медичного закладу в місті Херсоні. Ворог з артилерії обстріляв Білозерку − травмовані 6 людей. Під вогнем опинилися жителі, які в цей час отримували гуманітарну допомогу. Одна людина отримала тяжкі поранення. Усіх постраждалих госпіталізовано. Всього за добу через російську агресію 9 людей дістали поранення.